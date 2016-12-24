Оставлять комментарии на вебсайтах

Что делать:

1. Оставьте соответствующие комментарии на веб-сайтах;

2. Отметьте это в нашей внутренней системе.

Мы предоставляем:

1. Страницы, где вы можете оставить комментарий (некоторые страницы могут быть без комментариев);

2. Мы предоставляем "часть текста + ссылка", которые должны быть включены в каждый комментарий.

Это не сложная задача. Необходимо оставить 100 комментариев. Если хорошо справитесь с работой - дам ещё работы.

P.S. Выберу того, кто предложит меньшую цену за проект. Если Вы не готовы работать за указанный ценник, то откликаться на данную работу не нужно, не нужно тратить свое и мое время.