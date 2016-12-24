Необходимо произвести регистрацию аккаунтов на 50 форумах (1 аккаунт на 1 форуме), заполнить профиль и разместить 2 осмысленных поста на форуме вступив в разговор. Например, можно написать что-то интересное, задать вопрос в существующем ...
Оставлять комментарии на вебсайтах
Что делать:
1. Оставьте соответствующие комментарии на веб-сайтах;
2. Отметьте это в нашей внутренней системе.
Мы предоставляем:
1. Страницы, где вы можете оставить комментарий (некоторые страницы могут быть без комментариев);
2. Мы предоставляем "часть текста + ссылка", которые должны быть включены в каждый комментарий.
Это не сложная задача. Необходимо оставить 100 комментариев. Если хорошо справитесь с работой - дам ещё работы.
P.S. Выберу того, кто предложит меньшую цену за проект. Если Вы не готовы работать за указанный ценник, то откликаться на данную работу не нужно, не нужно тратить свое и мое время.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Добрый день, есть задача по размещению на сайте lingvotech.com 15 текстовых веб-страниц. Вот задание: https://docs.google.com/document/d/13xh-cwI96qmetvpplLhELgidUIqkDZzC6bpWmJGA9Xw/edit 150 рублей, оплата по факту выполнения на вебмани, яд, киви, карточку или золотая корона Прошу для оперативности ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно найти на сайтах производителя фото для 300 товаров и залить на сайт. Сами фотки найти не проблема, просто сейчас они взяты с сайтов конкурентов с вотермарками, но вручную легко гуглятся по производителюНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо наполнить интернет магазин товарами, около 3000 для начала, товары берутся из другого интернет магазина, название, фото, описание, цена, артикул По сути я даю excel файлик со списком артикулов, далее по этим ...Наполнение сайтов58 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, есть Excel файл в нём тупо почти всё одинаковое в плане контента. 1300-1400 позиций, они все однообразные и визуально почти не отличаются. Кто за сколько может залить это на OC 2.1? Знаю, ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется наполнить сайт агента по недвижимости статьями, новостями и т.д. по теме.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется наполнение сайта риэлтора информацией.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $2
Необходимо выполнить проверку Е-маилов (около 4000) на существование. Качественно в формате XLS.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо подобрать и настроить движок с модулями для сайта небольшого города. Нужен быстрый движок, с простой админкой, так чтобы любой "чайник" мог добавить свою страничку с предприятием или магазином с продукцией, описанием и картинками. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно разместить по 5 отзывов на двух сайтах(otzovik и irecommend) с разных аккаунтов по одному продукту. Итого 10 отзывов и 10 аккаунтов на отзовиках. Пишите сроки и цены за 10 отзывов.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад