Добавление отзыва на профиль который я предоставлю

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок231 просмотр

только Украина. работа одноразовая, оплата по факту добавления. нужно добавить положительный отзыв на аккаунт, который я предоставлю, с вашего аккаунта. один человек = один отзыв, кандидатуры рассматривать не буду, все заявки будут приняты, только в разное время. оплата символическая, так как работа на 5 минут

8 лет назад
savvgod
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

maidark
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
спасибо за хорошо исполненную роботу. хочу отметить честность этого человека, так как я сделал ошибку в ТЗ, и сделал оплату не за ту роботу, и попросил сделать все по новой. еще раз спасибо
Рекомендую к сотрудничеству, задание поставлено четко, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

maidark
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад