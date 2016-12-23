Добавление отзыва на профиль который я предоставлю

только Украина. работа одноразовая, оплата по факту добавления. нужно добавить положительный отзыв на аккаунт, который я предоставлю, с вашего аккаунта. один человек = один отзыв, кандидатуры рассматривать не буду, все заявки будут приняты, только в разное время. оплата символическая, так как работа на 5 минут