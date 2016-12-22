Просмотреть 480 товаров в интернет-магазине

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок306 просмотров

День добрый,

необходимо просмотреть 480 товаров (у каждого товара в среднем 15-30 фото) и составить список ссылок (с комментарием), где есть неточности (нет фото, мало фото, фото не соответствует товару и т.д.).  Товаров в которых есть проблемы - около 10-20%.

8 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена исключительно качественно и в оговоренные сроки! Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Буду рада продолжению сотрудничества. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад