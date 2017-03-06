Размещение информации в каталоге интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен30 заявок485 просмотров

Всем привет.

Нужно забивать товары в каталог интернет-магазина. Для каждого товара нужно указать название, цену, мета-теги, текст описания и технические характеристики. Как и что делать подробно описано в инструкции, которую мы составили. На все вопросы буду отвечать оперативно и помогать.

Проект большой, работы много. Занятость предполагается более-менее постоянная.

Жду ваших заявок, спасибо.

8 лет назад
keht
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
В целом работой доволен, рекомендую Александра.
Отличный заказчик. Если что то нужно обговорить, всегда готов обсудить. Оплата без проблем. С удовольствием поработаю еще с Сергеем и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад