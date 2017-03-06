Что делать: 1. Оставьте соответствующие комментарии на веб-сайтах; 2. Отметьте это в нашей внутренней системе. Мы предоставляем: 1. Страницы, где вы можете оставить комментарий (некоторые страницы могут быть без комментариев); ...
Размещение информации в каталоге интернет-магазина
Всем привет.
Нужно забивать товары в каталог интернет-магазина. Для каждого товара нужно указать название, цену, мета-теги, текст описания и технические характеристики. Как и что делать подробно описано в инструкции, которую мы составили. На все вопросы буду отвечать оперативно и помогать.
Проект большой, работы много. Занятость предполагается более-менее постоянная.
Жду ваших заявок, спасибо.
Выбранный исполнитель
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