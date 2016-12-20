Наполнить сайт на Wordpress из веб-архива 200 статей

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Завершен12 заявок244 просмотра

Наполнение самое обычное - заголовок, текст, миниатюра, картинки (если есть в статье), отметка рубрики

Нужно перенести на сайт 200 статей

Выбор фрилансера по цене и срокам

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WordPress
8 лет назад
BestOS
Павел 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

essencer8
Данила 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$1
10 дней
Все отлично, связались по скайпу, работу выполнил вовремя
Списались по скайпу, человек оказался адекватным. Это самое главное.

Заявки фрилансеров

essencer8
Данила 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад