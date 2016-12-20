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Требуется контент менеджер на Wordpress
Ищется толковый контент менеджер для работы в CMS Wordpress. Основная задача: подготовка и сохранение статей в черновик по моему тех. заданию. Приложу подробное видео и word файл для понимания что и как делать. Цена указана за добавление 1 статьи на сайт с 4-5 картинками и 1 видео из youtube.
Жду предложений по цене и с описанием вашего опыта. Заранее спасибо за отклик.
Заявки фрилансеров
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