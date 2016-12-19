Заполнение товара, SEO - тексты, копирайтинг, обработка фото

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Добрый день)

В ближайшее время планирую запуск интернет магазина по продаже кальянов.

Основная тема – кальяны.

Основные задачи:

  • Заполнение характеристик товара по заданной мной форме.
  • Найти оригинальные и качественное фото заданного товара (без чужих водяных знаков) + обработка фото (кальян или другая продукция на белом фоне)
  • Написание SEO - текста товаров.
  • Профессиональный копирайт сайта.
На сегодня товарных позиций около100 шт.

Ведутся переговоры о расширении,возможно в январе 2017 будет увеличено товарных позиций до 200 шт.

Интересует сроки и стоимость работ.

8 лет назад
yuryur1
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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