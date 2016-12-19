Что делать: 1. Оставьте соответствующие комментарии на веб-сайтах; 2. Отметьте это в нашей внутренней системе. Мы предоставляем: 1. Страницы, где вы можете оставить комментарий (некоторые страницы могут быть без комментариев); ...
Менеджер проекта на новый медсайт
Требования:
Самостоятельность - разработка ТЗ, подбор и контроль исполнителей, определение необходимых ресурсов
Возможность уделять проекту достаточное время - планируется размещать 5 статей в день
Системность мышления и построения работы - разработка графика работы исполнителей, собственная система контроля
Умение работать на результат - согласие на оплату по результату, а не за процесс
Умение оптимизировать затраты - мы знаем как это проверять
Приветствуется но не обязательно:
Наработанный круг специалистов, особенно СЕО-специалистов и авторов по медицине
Возможно Вы сами являетесь СЕО-специалистом - мы не против совмещения
О проекте:
Медицинская тематика
500-1000 страниц
Сайт с нуля
Бюджет не ограничен, но будем контролировать отдачу от вложенных средств
Условия:
Оплата поэтапно по достижению оговоренного результата
После наполнения сайта - его поддержание
Участие в других наших проектах
Просим при подаче заявки указывать стоимость Ваших услуг и какими проектами руководили
Благодарим за отклик
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