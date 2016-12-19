Менеджер проекта на новый медсайт

Требования:

Самостоятельность - разработка ТЗ, подбор и контроль исполнителей, определение необходимых ресурсов

Возможность уделять проекту достаточное время - планируется размещать 5 статей в день

Системность мышления и построения работы - разработка графика работы исполнителей, собственная система контроля

Умение работать на результат - согласие на оплату по результату, а не за процесс

Умение оптимизировать затраты - мы знаем как это проверять

Приветствуется но не обязательно:

Наработанный круг специалистов, особенно СЕО-специалистов и авторов по медицине

Возможно Вы сами являетесь СЕО-специалистом - мы не против совмещения

О проекте:

Медицинская тематика

500-1000 страниц

Сайт с нуля

Бюджет не ограничен, но будем контролировать отдачу от вложенных средств

Условия:

Оплата поэтапно по достижению оговоренного результата

После наполнения сайта - его поддержание

Участие в других наших проектах

Просим при подаче заявки указывать стоимость Ваших услуг и какими проектами руководили

Благодарим за отклик