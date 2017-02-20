Сайт здесь http://murmanstraus.ru/ 1. Требуется наполнение пункта меню "магазин эко-продукции" http://murmanstraus.ru/magazin/ по полному прайс-листу, подбор аппетитных картинок на фото-банках, распределение продукции по категориям, описание продукции, полезных свойств, питательности, фермерских качеств и тд. Описание "доставки" (доставка ...
Ищем контент-менеджера с базовым знанием html
Ищем контент-менеджера с базовым знанием html для выполнения разовых работ по наполнению нескольких сайтов.
Сайты на 4х админках: bitrix, wordpress, opencart, самописка.
Типы задач, которые нужно сделать:
1. Разместить метатеги.
2. Поправить структуру каталога товаров, распределить существующие товары по разделам. Добавить новые товары, или изменить данные по текущим товарам.
3. Разместить тексты.
4. Сделать разметку shema.org.
Выбранный исполнитель
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