Ищем контент-менеджера с базовым знанием html

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок285 просмотров

Ищем контент-менеджера с базовым знанием html для выполнения разовых работ по наполнению нескольких сайтов. 

Сайты на 4х админках: bitrix, wordpress, opencart, самописка.

Типы задач, которые нужно сделать:

1. Разместить метатеги.

2. Поправить структуру каталога товаров, распределить существующие товары по разделам. Добавить новые товары, или изменить данные по текущим товарам.

3. Разместить тексты.

4. Сделать разметку shema.org.

HTMLOpencartWordPress
8 лет назад
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rappix
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
1 день
Отличный специалист. Работу выполняет быстро без серьёзных ошибок, всегда на связи, отлично обучается новым вещам. Рекомендую.
Отличный исполнитель. Дает интересную работу, если не хватает каких-либо знаний в определенной области, всегда подскажет и покажет. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

rappix
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад