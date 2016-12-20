Сайт здесь http://murmanstraus.ru/ 1. Требуется наполнение пункта меню "магазин эко-продукции" http://murmanstraus.ru/magazin/ по полному прайс-листу, подбор аппетитных картинок на фото-банках, распределение продукции по категориям, описание продукции, полезных свойств, питательности, фермерских качеств и тд. Описание "доставки" (доставка ...
Наполнить сайт информацией
Необходимо красиво наполнить сайт на wordpress информацией. Информацию можно брать из любых источников. сайт kodak-service.ru
Заявки фрилансеров
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