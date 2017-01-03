Наполнить товарами интернет-магазин бытовой техники

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Завершен10 заявок365 просмотров

Карточка товара примерно как в м-видео или эльдорадо 

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71163126/

Магазин на virtuemart3

Общее количество товаров порядка 4000

Срок сегодня-завтра

Прошу указывать суточный объём, который можете делать и стоимость 1 позиции

8 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$50
10 дней
Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Понятная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад