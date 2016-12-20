Наполнение сайта Мурманской страусиной фермы

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок411 просмотров

Сайт здесь http://murmanstraus.ru/

1. Требуется наполнение пункта меню "магазин эко-продукции" http://murmanstraus.ru/magazin/ по полному прайс-листу, подбор аппетитных картинок на фото-банках, распределение продукции по категориям, описание продукции, полезных свойств, питательности, фермерских качеств и тд. Описание "доставки" (доставка частным лицам в пределах города 100 рублей за доставку) и "технологии", преимуществ товаров.

2. Страница "Кафе" http://murmanstraus.ru/dosug/kafe

Наполнение страницы подбором аппетитных картинок на фото-банках для блюд, меню имеется, описание, цены.

3. Страница http://murmanstraus.ru/o-kollektive имеются фотоколектива, вырезать человека,вставить на нейтральный фон, опубликовать.

Работа в фото-шопе с имеющемся фото-контентом и публикация его по нужным категориям.

Сайт на CMS Modx

Обязательно обсуждение голосом.

MODX
8 лет назад
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров