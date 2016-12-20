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Наполнение сайта Мурманской страусиной фермы
Сайт здесь http://murmanstraus.ru/
1. Требуется наполнение пункта меню "магазин эко-продукции" http://murmanstraus.ru/magazin/ по полному прайс-листу, подбор аппетитных картинок на фото-банках, распределение продукции по категориям, описание продукции, полезных свойств, питательности, фермерских качеств и тд. Описание "доставки" (доставка частным лицам в пределах города 100 рублей за доставку) и "технологии", преимуществ товаров.
2. Страница "Кафе" http://murmanstraus.ru/dosug/kafe
Наполнение страницы подбором аппетитных картинок на фото-банках для блюд, меню имеется, описание, цены.
3. Страница http://murmanstraus.ru/o-kollektive имеются фотоколектива, вырезать человека,вставить на нейтральный фон, опубликовать.
Работа в фото-шопе с имеющемся фото-контентом и публикация его по нужным категориям.
Сайт на CMS Modx
Обязательно обсуждение голосом.
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