Публикация статей на блог (Wordpress)

Добрый день, нужен человек, который опубликует 300 статей на блог, который на CMS Wordpress.

От вас потребуется для каждой статьи:

1) Загрузить уже готовый текст через админку Wordpress, и оформить его по определенным правилам.

2) Подобрать картинки (от 4 шт.), и также добавить в статью

3) + еще небольшие мелочи, о которых уже буду говорить, непосредственно с выбранным исполнителем.

Оплата: 40 рублей за 1 статью. Соответственно 12000 рублей за 300.

Ничего сложного в этом нет, когда набьете руку, будет максимум на одну публикацию уходить 15-20 минут, а возможно, и меньше.

Даже если вы не знакомы с Вордпресс, но есть желание работать в этом направлении, все равно подавайте заявку, так как предоставлю обучающее видео, где процесс публикации разложен по полочкам.

Жду предложений, дорогие друзья.