Сайт здесь http://murmanstraus.ru/ 1. Требуется наполнение пункта меню "магазин эко-продукции" http://murmanstraus.ru/magazin/ по полному прайс-листу, подбор аппетитных картинок на фото-банках, распределение продукции по категориям, описание продукции, полезных свойств, питательности, фермерских качеств и тд. Описание "доставки" (доставка ...
Публикация статей на блог (Wordpress)
Добрый день, нужен человек, который опубликует 300 статей на блог, который на CMS Wordpress.
От вас потребуется для каждой статьи:
1) Загрузить уже готовый текст через админку Wordpress, и оформить его по определенным правилам.
2) Подобрать картинки (от 4 шт.), и также добавить в статью
3) + еще небольшие мелочи, о которых уже буду говорить, непосредственно с выбранным исполнителем.
Оплата: 40 рублей за 1 статью. Соответственно 12000 рублей за 300.
Ничего сложного в этом нет, когда набьете руку, будет максимум на одну публикацию уходить 15-20 минут, а возможно, и меньше.
Даже если вы не знакомы с Вордпресс, но есть желание работать в этом направлении, все равно подавайте заявку, так как предоставлю обучающее видео, где процесс публикации разложен по полочкам.
Жду предложений, дорогие друзья.
Выбранный исполнитель
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