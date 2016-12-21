Ищем контент-менеджера с базовым знанием html для выполнения разовых работ по наполнению нескольких сайтов. Сайты на 4х админках: bitrix, wordpress, opencart, самописка. Типы задач, которые нужно сделать: 1. Разместить метатеги. ...
Постинг мобильных приложений на сайты
Всем привет. Необходим человек, который сможет заниматься добавлением приложений на специализированные сайты маркеты. Приложения на разных языках и из разных категорий, которые скорее всего соответствуют категориям сайтов, поэтому проблем возникнуть не должно. Уникальность описаний лучше всего подпправлять, но можно особо не обращать на это внимание, главное чтобы сайт был посещаемым.
Что с нас:
- интерфейс, где представлены все приложения, описания, ссылка на скачивание
- своевременная оплата работы на вебмани или киви
Что с вас:
- поиск и утверждение списка сайтов для постинга
- регистрация и постинг выбранных вами приложений на маркеты
- отчетность по ссылкам на выложенные приложения
Формат отчетности
Приложение - ссылка на маркет, куда вы добавили
Условия приемки работы- ссылки проверяются после двух дней после постинга, за них вы получаете оплату.
Все что не проходит по модерации или по каким то другим причинам - не оплачивается.
- оплата по факту каждую неделю
Стоимость каждого добавленного приложения 20 рублей или можете предложить свою, обсудим.
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