Наполнение сайта товарами на WordPress

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Закрыт34 заявки318 просмотров

Интернет-магазин детских товаров на WordPress. Необходимо внести около 300 товаров ( в основном одежду с размерами) с картинками и описанием. Искать не нужно, все ссылки и прайс есть. Ищем трудолюбивую, старательную, аккуратную и ответственную девушку. Возможно в дальнейшем сопровождение.

WordPress
8 лет назад
NATALI09
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров