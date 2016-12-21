Наполнение интернет-магазина 250 позиций.

Здравствуйте.

Требуется наполнение интернет-магазина рукодельного творчества. Всего к наполнению на данный момент есть 250 товаров. В дальнейшем возможно будет расширение ассортимента.

Поля которые нужны к заполнению:

1) Название

2) Описание

3) Фото 2-3 штуки

4) Цена

5) Артикул

6) Мета-теги (3 поля: keywords, title, descriptoion)

Все данные для наполнения предоставляем, в том числе описание и фото. Искать или писать ничего не надо.

Магазин сделан на opencart.

Хотелось бы услышать от Вас цену за добавление 1 позиции.