Ищем контент-менеджера с базовым знанием html для выполнения разовых работ по наполнению нескольких сайтов. Сайты на 4х админках: bitrix, wordpress, opencart, самописка. Типы задач, которые нужно сделать: 1. Разместить метатеги. ...
Наполнение интернет-магазина 250 позиций.
Здравствуйте.
Требуется наполнение интернет-магазина рукодельного творчества. Всего к наполнению на данный момент есть 250 товаров. В дальнейшем возможно будет расширение ассортимента.
Поля которые нужны к заполнению:
1) Название
2) Описание
3) Фото 2-3 штуки
4) Цена
5) Артикул
6) Мета-теги (3 поля: keywords, title, descriptoion)
Все данные для наполнения предоставляем, в том числе описание и фото. Искать или писать ничего не надо.
Магазин сделан на opencart.
Хотелось бы услышать от Вас цену за добавление 1 позиции.
Заявки фрилансеров
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