Интернет-магазин детских товаров на WordPress. Необходимо внести около 300 товаров ( в основном одежду с размерами) с картинками и описанием. Искать не нужно, все ссылки и прайс есть. Ищем трудолюбивую, старательную, аккуратную и ответственную девушку. ...
Наполнение ИМ на wordpress
Добрый день
Мы хотим наполнить интернет-магазин товарами: характеристики, изображение, название
Порядка 500 SKU.
Пишите ваши сроки и цену.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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