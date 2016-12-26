Наполнение ИМ на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок207 просмотров

Добрый день

Мы хотим наполнить интернет-магазин товарами: характеристики, изображение, название

Порядка 500 SKU. 

Пишите ваши сроки и цену. 

Спасибо!

WordPress
8 лет назад
tatyana_marketer
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
31 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

ANTON767676
Антон 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$3
7 дней
Рекомендую Антона
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ANTON767676
Антон 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад