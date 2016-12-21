Ищем контент-менеджера с базовым знанием html для выполнения разовых работ по наполнению нескольких сайтов. Сайты на 4х админках: bitrix, wordpress, opencart, самописка. Типы задач, которые нужно сделать: 1. Разместить метатеги. ...
Размещение статей в сети | Контент менеджер редактор
Ищу качественного контент-менеджера на длительный срок. Тест: 1 статья с оплатой 50р.
Бюджет запланирован на публикацию более 100 статей. И дальше больше. Буду рад
плодотворному сотрудничеству!
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Сайт о малышах и мамах (беременность, уход за ребенком и т.д.)
Требования:
1. Ознакомиться со статьей
2. Заголовок должен вызывать желание прочесть статью (если копирайтер написал скучный заголовок, его нужно заменить).
3. Вставить краткое содержание статьи и описание (идет в комплекте с предоставляемым текстом)
3. Откорректировать блоки текста по смыслу, если вы считаете, что так логически вернее.
4. Сделать меню с краткими ссылками.
3. В подзаголовках использовать только теги: H2-H4
4. Выделенные предложения в тексте выделять жирным или цитатой. Если выделение отсутствует - выделить необходимые участки.
5. URL-адрес статьи брать из заголовка статьи и сохранять от 3 до 5 слов,
пример:
Заголовок - "Как ухаживать за ребенком?"
URL-адрес- "kak-uhazivat-za-rebenkom"
(транслитерация происходит автоматически, необходимо только сократить URL, если это необходимо)
6. Подобрать фотографии к статье
требования к фотографиям:
- фото должны быть "сочными", качественными, приятными, радовать глаз,
если медицина, то фото должны передавать настроение и создавать окрас, а
не отпугивать читателя. фото должны быть в тему участку текста в
который данное фото вставляется. Если идет инструкция, сделать ее
визуализацию по процессу.
- логично расставленные по статье
- правило: один экран - один элемент оформления (фото, видео, выделение жирным или цитата)
- размер фото брать от 600px (настраивается при поиске в гугл-картинках)
- сохранять фото на компьютер под именем URL-адреса статьи:
"kak-uhazivat-za-rebenkom", "kak-uhazivat-za-rebenkom1",
"kak-uhazivat-za-rebenkom2" и так далее
7. Разместить фотографии в статье
- добавить к каждой фотографии alt, title, описание
- фото должно быть без ссылки, выравнивание по центру
- если фото больше 804px использовать размер большой (800px), иначе - полный
- самую клевую фото использовать как миниатюру для записи
8. Добавить тематическое видео с ютуба
- видео можно добавлять в промежутке от середины статьи до конца статьи
- видео выбирать качественное, максимально продолжительное, интересное, с большим кол-вом просмотров
9. Копировать главный ключ, по которому была написана статья, и вставить в поле «Title Tag».
10. В конце статьи есть краткое описание, оно должно быть от 150 до 180
символов. В случае не соответствие по символам нужно отредактировать и
вставить в поле «Meta Description» и дублировать в поле «Цитата».
11. В поле «Meta Keywords» вставить все слова перечисленные во вхождениях
- каждое слово по одному разу через пробел без запятых
- слова должны быть в ед. ч. родительного падежа
- исключить предлоги
Можно забить все слова и фразы сюда http://advego.ru/text/seo/ и скопировать из подраздела «Слова».
12. ВАЖНО!!! Публиковать статьи в хорошем настроении :)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Интернет-магазин детских товаров на WordPress. Необходимо внести около 300 товаров ( в основном одежду с размерами) с картинками и описанием. Искать не нужно, все ссылки и прайс есть. Ищем трудолюбивую, старательную, аккуратную и ответственную девушку. ...Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно добавить контент на сайт на вордпрессе- оставляйте ваши контактыНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Требуется наполнение интернет-магазина рукодельного творчества. Всего к наполнению на данный момент есть 250 товаров. В дальнейшем возможно будет расширение ассортимента. Поля которые нужны к заполнению: 1) Название 2) Описание ...Наполнение сайтов52 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно наполнить сайт контентом, всего около 100 позиций. Содержимое каждой позиции: 4-5 абзацев текста 1 таблица Система управления сайтом - drupal Исходный текст в PDF, в буфер копируется ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Заполнить 394 описание категорий и 556 городов (фото в приложении)Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет. Необходим человек, который сможет заниматься добавлением приложений на специализированные сайты маркеты. Приложения на разных языках и из разных категорий, которые скорее всего соответствуют категориям сайтов, поэтому проблем возникнуть не должно. Уникальность описаний лучше всего ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Админка WP. Важна усидчивость, внимательность, ответственность. Учиться и вникать стоит только если вы сможете довести проект до конца. Оплата 70 руб. / час.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо красиво наполнить сайт на wordpress информацией. Информацию можно брать из любых источников. сайт kodak-service.ruНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Карточка товара примерно как в м-видео или эльдорадо http://www.eldorado.ru/cat/detail/71163126/ Магазин на virtuemart3 Общее количество товаров порядка 4000 Срок сегодня-завтра Прошу указывать суточный ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад