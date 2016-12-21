Размещение статей в сети | Контент менеджер редактор

Ищу качественного контент-менеджера на длительный срок. Тест: 1 статья с оплатой 50р.

Бюджет запланирован на публикацию более 100 статей. И дальше больше. Буду рад

плодотворному сотрудничеству!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Сайт о малышах и мамах (беременность, уход за ребенком и т.д.)

Требования:

1. Ознакомиться со статьей

2. Заголовок должен вызывать желание прочесть статью (если копирайтер написал скучный заголовок, его нужно заменить).

3. Вставить краткое содержание статьи и описание (идет в комплекте с предоставляемым текстом)

3. Откорректировать блоки текста по смыслу, если вы считаете, что так логически вернее.

4. Сделать меню с краткими ссылками.

3. В подзаголовках использовать только теги: H2-H4

4. Выделенные предложения в тексте выделять жирным или цитатой. Если выделение отсутствует - выделить необходимые участки.

5. URL-адрес статьи брать из заголовка статьи и сохранять от 3 до 5 слов,

пример:

Заголовок - "Как ухаживать за ребенком?"

URL-адрес- "kak-uhazivat-za-rebenkom"

(транслитерация происходит автоматически, необходимо только сократить URL, если это необходимо)

6. Подобрать фотографии к статье

требования к фотографиям:

- фото должны быть "сочными", качественными, приятными, радовать глаз,

если медицина, то фото должны передавать настроение и создавать окрас, а

не отпугивать читателя. фото должны быть в тему участку текста в

который данное фото вставляется. Если идет инструкция, сделать ее

визуализацию по процессу.

- логично расставленные по статье

- правило: один экран - один элемент оформления (фото, видео, выделение жирным или цитата)

- размер фото брать от 600px (настраивается при поиске в гугл-картинках)

- сохранять фото на компьютер под именем URL-адреса статьи:

"kak-uhazivat-za-rebenkom", "kak-uhazivat-za-rebenkom1",

"kak-uhazivat-za-rebenkom2" и так далее

7. Разместить фотографии в статье

- добавить к каждой фотографии alt, title, описание

- фото должно быть без ссылки, выравнивание по центру

- если фото больше 804px использовать размер большой (800px), иначе - полный

- самую клевую фото использовать как миниатюру для записи

8. Добавить тематическое видео с ютуба

- видео можно добавлять в промежутке от середины статьи до конца статьи

- видео выбирать качественное, максимально продолжительное, интересное, с большим кол-вом просмотров

9. Копировать главный ключ, по которому была написана статья, и вставить в поле «Title Tag».

10. В конце статьи есть краткое описание, оно должно быть от 150 до 180

символов. В случае не соответствие по символам нужно отредактировать и

вставить в поле «Meta Description» и дублировать в поле «Цитата».

11. В поле «Meta Keywords» вставить все слова перечисленные во вхождениях

- каждое слово по одному разу через пробел без запятых

- слова должны быть в ед. ч. родительного падежа

- исключить предлоги

Можно забить все слова и фразы сюда http://advego.ru/text/seo/ и скопировать из подраздела «Слова».

12. ВАЖНО!!! Публиковать статьи в хорошем настроении :)