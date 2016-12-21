Размещение положительных отзывов на сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок188 просмотров

Задача:

1. Подобрать список площадок, где будем размещать отзывы - предоставить список на согласование

2. Написать отзывы, разместить на сайтах

Пока для теста делаем 20 отзывов.

8 лет назад
studia55x5
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров