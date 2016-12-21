OpenCart: Наполнить сайт товарами, найти картинки для некоторых

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок246 просмотров

Имеется 250 товаров в xml, нужно найти картинки для всех(отсутствуют примерно 80 картинок), придумать пару предложений в описании(необязательно рерайтить, можно скопировать у кого-нибудь) и разбить на категории.

Категории уже есть в xml, но нужно разбить их на те, что имеются на сайте.

Opencart
8 лет назад
diGriz_z
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена, претензий по работе не поступило. 29-го декабря закончил, оплаты до сих пор нет.

Заявки фрилансеров

Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад