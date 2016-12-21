OpenCart: Наполнить сайт товарами, найти картинки для некоторых

Имеется 250 товаров в xml, нужно найти картинки для всех(отсутствуют примерно 80 картинок), придумать пару предложений в описании(необязательно рерайтить, можно скопировать у кого-нибудь) и разбить на категории.

Категории уже есть в xml, но нужно разбить их на те, что имеются на сайте.