Нужны публикации на сайт развлекательной тематики (смешные картинки, шутки, приколы, интересные статьи и т.п.). Типы статей: *Размер статьи 3-4 абзаца и пара картинок "в тему". Оплата 60р за статью. *15 картинок ...
OpenCart: Наполнить сайт товарами, найти картинки для некоторых
Имеется 250 товаров в xml, нужно найти картинки для всех(отсутствуют примерно 80 картинок), придумать пару предложений в описании(необязательно рерайтить, можно скопировать у кого-нибудь) и разбить на категории.
Категории уже есть в xml, но нужно разбить их на те, что имеются на сайте.
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