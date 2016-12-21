Joomla. Контент и немного настроек

Перенести продукцию из каталога стороннего сайта на сайт на Джумле.

Образец каталога:

новус.рф/salon/catalog_go...

только без цен, остатков и прочего, только картинка и подпись.

Нужна примерная оценка в зависимости от количества.

Оплата поэтапная, порциями.