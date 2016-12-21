Joomla. Контент и немного настроек

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Закрыт10 заявок181 просмотр

Перенести продукцию из каталога стороннего сайта на сайт на Джумле. 

Образец каталога: 

новус.рф/salon/catalog_go... 

только без цен, остатков и прочего, только картинка и подпись. 

Нужна примерная оценка в зависимости от количества. 

Оплата поэтапная, порциями.

Joomla
8 лет назад
auletov
50 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров