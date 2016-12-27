Заполнить группу ВК

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Завершен7 заявок255 просмотров

Нужно заполнить группу ВК товарами.  Здесь видео с примером https://vk.com/id398973200

1. Выбираем "детские товары" на авито. Фото должно быть хорошего качества. Это может быть коляски, обувь, одежда, велосипеды и т.д. 

2. Скачиваем 2-3 фото выбранного товара. Удаляем логотип авито в два клика. Это обучающие видео

 3.  Ставим размер изображения от 400 пикселей.

Размер холста должен быть квадратный.  если было 400х600 нужно поставить 600х600.

 Ссылка на программу фотошоп https://yadi.sk/d/VPDcF5To34aFTq

4. Добавляем товар в группу. 

Название товара тоже как на авито. 

В начале описания указываем город откуда товар. 

Загружаем отредактированные фото 2-3 шт. 

Выбираем категорию 

Цена та же что на авито. 

Оплата 4 руб. за товар. Оплата по 100 товаров. после проверки 

Если Вас устраивает? откликнитесь. Я Вас внесу в группу как администратор. И пожелаю 

8 лет назад
alexusseo
Алексей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

parker10011
Денис 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Быстро и качественно выполнил задание. Рекомендую
Очень приятный заказчик! Рекомендую! Точно объясняет работу, а также оставил отзыв.

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parker10011
Денис 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад