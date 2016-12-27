Нужно заполнить группу ВК товарами. Здесь видео с примером https://vk.com/id398973200

1. Выбираем "детские товары" на авито. Фото должно быть хорошего качества. Это может быть коляски, обувь, одежда, велосипеды и т.д.

2. Скачиваем 2-3 фото выбранного товара. Удаляем логотип авито в два клика. Это обучающие видео

3. Ставим размер изображения от 400 пикселей.

Размер холста должен быть квадратный. если было 400х600 нужно поставить 600х600.

Ссылка на программу фотошоп https://yadi.sk/d/VPDcF5To34aFTq

4. Добавляем товар в группу.

Название товара тоже как на авито.

В начале описания указываем город откуда товар.

Загружаем отредактированные фото 2-3 шт.

Выбираем категорию

Цена та же что на авито.

Оплата 4 руб. за товар. Оплата по 100 товаров. после проверки

Если Вас устраивает? откликнитесь. Я Вас внесу в группу как администратор. И пожелаю