Поиск информации и ее последующая обработка

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки143 просмотра

Задача заключается в поиске информации(популярной) и последующим её оформлением в соответствии с техническим заданием.

Подробнее описано тут: 

https://docs.google.com/document/d/1nThtUiAFXbXwi-ttJs6iypxWGMtChVo5n_q3kG94mow/edit?usp=sharing

8 лет назад
BasterYC
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

galkaa
38 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Отлично, спасибо.
Сотрудничеством довольна! Все хорошо.

Заявки фрилансеров

galkaa
38 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад