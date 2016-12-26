Поиск информации и ее последующая обработка

Имеется 250 товаров в xml, нужно найти картинки для всех(отсутствуют примерно 80 картинок), придумать пару предложений в описании(необязательно рерайтить, можно скопировать у кого-нибудь) и разбить на категории. Категории уже есть в xml, но нужно ...