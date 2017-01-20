Редактирование статей Wordpress

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Закрыт20 заявок378 просмотров

Здравствуйте!

Ищу редактора для корректировки статей уже опубликованных на сайте.

Тематика: Авкариумы

Что требуется:

1.      Открыть статью на сайте

2.      Ознакомится с содержимым статьи и сделать вывод отвечаетли статья на ключевые запросам пользователя

3.      Заменить плохие картинки на более качественное разрешение

4.      Написать title и description на основе ключевых слов

5.      Сделать подписи к картинкам

6.      Написать alt картинки

7.      Выделить важные моменты в цитаты

8.      Дать задание копирайтеру чтобы он исправил или дописал что то в статье (если статья не полностью раскрывает тему).

WordPress
8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров