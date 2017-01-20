Редактирование статей Wordpress

Здравствуйте!

Ищу редактора для корректировки статей уже опубликованных на сайте.

Тематика: Авкариумы

Что требуется:

1. Открыть статью на сайте

2. Ознакомится с содержимым статьи и сделать вывод отвечаетли статья на ключевые запросам пользователя

3. Заменить плохие картинки на более качественное разрешение

4. Написать title и description на основе ключевых слов

5. Сделать подписи к картинкам

6. Написать alt картинки

7. Выделить важные моменты в цитаты

8. Дать задание копирайтеру чтобы он исправил или дописал что то в статье (если статья не полностью раскрывает тему).