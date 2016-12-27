Разместить статьи на сайте

$13
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Завершен2 заявки162 просмотра

Вы получите уже готовые статьи в файле формата .docx (Word), с уже отредактированной статьей и прописанными тегами. Этот материал нужно разместить на сайте с добавлением следующих пунктов:   

  • Добавить в статью картинки (к картинкам нужно делать описание), чтобы читатель мог наглядно понять о чем идет речь (картинки нужно искать самостоятельно).
  • Добавить видео из Youtube.com
Пример готовой статьи, которая должна получиться можно посмотреть по ссылке goo.gl/Yeqlzq   

Что от вас требуется:   

  • Знание html
  • Опыт работы с CMS Wordpress
Оплата – 40 рублей за одну размещенную статью.
HTMLWordPress
8 лет назад
danil3000
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
8 лет назад
$13
4 дня
Уже второй раз работаем по сайту, все как всегда быстро и без проблем. Рекомендую.
В очередной раз работал с Даниилом. Все отлично, четкая постановка задачи. На возникающие вопросы отвечает практически в режиме 24 часа :), что не может не радовать. Оплата моментальная! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
8 лет назад