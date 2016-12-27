Разместить статьи на сайте

Вы получите уже готовые статьи в файле формата .docx (Word), с уже отредактированной статьей и прописанными тегами. Этот материал нужно разместить на сайте с добавлением следующих пунктов:

Добавить в статью картинки (к картинкам нужно делать описание), чтобы читатель мог наглядно понять о чем идет речь (картинки нужно искать самостоятельно).

Добавить видео из Youtube.com

Пример готовой статьи, которая должна получиться можно посмотреть по ссылке goo.gl/Yeqlzq

Что от вас требуется:

Знание html

Опыт работы с CMS Wordpress

Оплата – 40 рублей за одну размещенную статью.