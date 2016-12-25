Здравствуйте! Ищу редактора для корректировки статей уже опубликованных на сайте. Тематика: Авкариумы Что требуется: 1. Открыть статью на сайте 2. Ознакомится с содержимым статьи и сделать вывод отвечаетли статья ...
Корректировка сайта
Нужно доделать сайт - http://www.rent-car.kiev.ua , произвести корректировку и наполнение, все тексты и фото мы предоставим. Дополнительных изменений проводить не планируем, все в рамках существующего функционала.
Сайт сделан на WordPress .
Интересуют сроки выполнения и стоимость.
Заявки фрилансеров
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