Корректировка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок236 просмотров

Нужно доделать сайт  - http://www.rent-car.kiev.ua , произвести корректировку и наполнение, все тексты и фото мы предоставим. Дополнительных изменений проводить не планируем, все в рамках существующего функционала.

Сайт сделан на WordPress .

Интересуют сроки выполнения и стоимость.

WordPress
8 лет назад
soz2345pro
Дарья 
32 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров