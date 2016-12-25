Корректировка сайта

Требуется КМ подобрать картинки (БЕЗ обработки просто ссылки) и видео-ютуб для 60 статей по тематике: беспроводного оборудования (вай фай и антенны для дома, gps для человека\авто (часы маячки)). Статьи однотипные (требования одни и те же) на ...