Руководитель проекта (для девушек)

Здравствуйте!

В большой проект ищем сильного человека!!! Работа запланирована на 30 дней

Требование к кандидату:

1. Копирайт/рерайт

2. Уметь отредактировать картинку (Photoshop - обрезать картинку, написать текст на картинке)

3. Быть в сети (skype до 5 часов в день)

Задачи которые нужно будет выполнить за один день:

1. Поиск материалов для сайта

2. Наполнение сайта найденными материалами

3. Опубликовать ссылки с сайта на нашу страницу в FB

4. Найти и опубликовать картинки на странице в FB

Подробности откликнувшимся кандидатам!!!