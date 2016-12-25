Руководитель проекта (для девушек)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок280 просмотров

Здравствуйте!

В большой проект ищем сильного человека!!! Работа запланирована на 30 дней

Требование к кандидату:

1. Копирайт/рерайт

2. Уметь отредактировать картинку (Photoshop - обрезать картинку, написать текст на картинке)

3. Быть в сети (skype до 5 часов в день)

Задачи которые нужно будет выполнить за один день:

1. Поиск материалов для сайта

2. Наполнение сайта найденными материалами

3. Опубликовать ссылки с сайта на нашу страницу в FB

4. Найти и опубликовать картинки на странице в FB

Подробности откликнувшимся кандидатам!!!

8 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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