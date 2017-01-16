Есть описание товаров на сайте. Но добавлены они некорректно. Около 100 товаров. Нужно проверить качество загруженных картинок, выполнить рерайт описания (который уже добавлен к товару). Движок магазина opencart/
Наполнить сайт товарами.
Наполнить сайт товарами.
На vm3.
Берем отсюда RIZA.MSK.RU
Создать категории, в соответствие со структурой сайта RIZA.MSK.RU. Категории также нужно добавить в левый каталог http://pokrova.msk.ru/. К каждой категории вставить по 1 фото, фотку брать из любого товара в этой категории.
Товары нужно брать из конечной подкатегории http://riza.msk.ru/index.php/oblacheniya/khramovye-oblacheniya/pokrovtsy
т.е. в промежуточной отображаются они рандомно, так делать не нужно будет.
У товара берем название, фотки, описание.
Цена за категорию 4р.
За товар 5р.
Предпочтительнее иметь скайп для быстрой связи по каким либо вопросам.
Выбранный исполнитель
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