Наполнить сайт товарами.

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Завершен3 заявки809 просмотров

Наполнить сайт товарами.

На vm3.

Берем отсюда RIZA.MSK.RU

Сюда http://pokrova.msk.ru/

Создать категории, в соответствие со структурой сайта RIZA.MSK.RU. Категории также нужно добавить в левый каталог http://pokrova.msk.ru/. К каждой категории вставить по 1 фото, фотку брать из любого товара в этой категории.

Товары нужно брать из конечной подкатегории http://riza.msk.ru/index.php/oblacheniya/khramovye-oblacheniya/pokrovtsy

т.е. в промежуточной отображаются они рандомно, так делать не нужно будет.

У товара берем название, фотки, описание.

Цена за категорию 4р.

За товар 5р.

Предпочтительнее иметь скайп для быстрой связи по каким либо вопросам.

8 лет назад
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kpacoma81
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$2
2 дня
Все сделано, большое спасибо!
Спасибо за сотрудничество! Все ок.

Заявки фрилансеров

kpacoma81
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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