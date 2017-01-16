Наполнить сайт товарами.

На vm3.

Берем отсюда RIZA.MSK.RU

Сюда http://pokrova.msk.ru/

Создать категории, в соответствие со структурой сайта RIZA.MSK.RU. Категории также нужно добавить в левый каталог http://pokrova.msk.ru/. К каждой категории вставить по 1 фото, фотку брать из любого товара в этой категории.

Товары нужно брать из конечной подкатегории http://riza.msk.ru/index.php/oblacheniya/khramovye-oblacheniya/pokrovtsy

т.е. в промежуточной отображаются они рандомно, так делать не нужно будет.

У товара берем название, фотки, описание.

Цена за категорию 4р.

За товар 5р.

Предпочтительнее иметь скайп для быстрой связи по каким либо вопросам.