Имеется большой проект в Кей коллекторе, который был собранна основе парсинга конкурентов. Нужно разбить данный проект по группам на основании урл в выдаче. После группировки снять !частотность по Яндексу. Не нужно вникать в тему ...
Наполнение сайта
Здравствуйте, нужно наполнение сайта, заказ пока что сдельный, если увидем что хорошо работаете будем работать на постоянке.
Что нужно будет делать:
1. Наполнять сайт по готовым материалам которые предоставляем мы (в день нужно добавлять на сайт как минимум 20 статей);
2. Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всю статью и добавить нам на сайт. Статьи могут быть с одних картинок, в основном все такие статьи;
3. Вести учет в Google таблицах.
Требование к кандидату:
1. Усидчивость;
2. Внимательность;
3. Опыт в наполнении сайта, плюсом будет если наполняли на CMS DLE;
4. Уметь обрезать картинку.
Оплата
За одну добавленную статью на сайт мы платим 10 центов. Цена такая поскольку статей много. Но сначала будем работать сдельно, разовая работа, захотите что бы была эта работа для Вас постоянно мы только ЗА!
Сейчас нужно наполнить 50 статей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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