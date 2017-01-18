Наполнение сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен19 заявок421 просмотр

Здравствуйте, нужно наполнение сайта, заказ пока что сдельный, если увидем что хорошо работаете будем работать на постоянке.

Что нужно будет делать:

1. Наполнять сайт по готовым материалам которые предоставляем мы (в день нужно добавлять на сайт как минимум 20 статей);

2. Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всю статью и добавить нам на сайт. Статьи могут быть с одних картинок, в основном все такие статьи;

3. Вести учет в Google таблицах.

Требование к кандидату:

1. Усидчивость;

2. Внимательность;

3. Опыт в наполнении сайта, плюсом будет если наполняли на CMS DLE;

4. Уметь обрезать картинку.

Оплата

За одну добавленную статью на сайт мы платим 10 центов. Цена такая поскольку статей много. Но сначала будем работать сдельно, разовая работа, захотите что бы была эта работа для Вас постоянно мы только ЗА!

Сейчас нужно наполнить 50 статей

DLE
8 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

belyaev707
Алексей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$5
1 день
Алексей показал себя как ответственный и внимательный человек который схватывает на лету все требования к заданию. Работать прям хочется на постоянке очень долго, надеюсь так и будет. РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ!
Дмитрий ответственный, пунктуальный, справедливый! Сказал - сделал! И это не может не радовать. Коммуникация на высоте, долго ждать ответа не приходится, всё моментально. Объясняет быстро и чётко. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ +++!

Заявки фрилансеров

belyaev707
Алексей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
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