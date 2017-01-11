Картинки, графика на сайт.

Необходимы тематически картинки, фотографии на сайт.

Наш сайт: http://www.exprime.ru

Разделы сайта:

О компании.

Автоперевозка.

Перевозка сборного груза.

Забор груза.

Доставка груза.

Во все эти разделы нужно фото, рисунок, картинка размерами 700х165 в которой желательно будет отображена суть раздела (если это "Забор груза" например люди, коробки - пример приложил)

Дальше появятся новые разделы, их нужно будет так же заполнить.