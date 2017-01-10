Наполнить сайт 200 статей

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт39 заявок315 просмотров

Здравствуйте, на развлекательный сайт нужно наполнить 200 статей, задача простая, я даю ссылки от куда нужно взять статью и разместить у нас на сайте, больше нечего не нужно

8 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров