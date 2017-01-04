Сбор товара c сайта в Excel таблицу.

Собираем товар с сайта: http://alie(убрать)ra.ru/

Нужно весь товар перенести в одну Excel таблицу.

Каждый товар - отдельная строка в Excel.

Какие именно данные по товару забираем (колонки в XLS):

Название

Категория

Описание

Таблица размеров (просто текстом)

Характеристики товара (отдельными колонками)

Фото (основное и дополнительные). Сохранять фото не надо, в таблице фиксируем только ссылки на фото.

На сайте около 300 товаров.

В среднем сбор информации по одному товару (проводили замер времени в качестве теста) составляет 1 минуту.

Таким образом, работы примерно на 5-6 часов.

Крайне важно выполнить до конца выходных.

Прошу сразу указывать цену за данный проект.