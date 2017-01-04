105 удивительных и легких рецептов для аэро фритюрницы(статья)

Привет ! Мне нужна публикация на тему : 105 удивительных и легких рецептов для аэро фритюрницыТребования к публикации :Введение, полезность для здоровья и питания , как выбрать аэрофриттюрницу ( критерии плюсов в выборе ), как она работает , и как за ней ухаживать.1. Публикация должна содержать, обязательно, картинку рецепта и сопроводительную инструкцию (т.е. пищевую ценность , каллораж , количество белков, жиров и углеводов . см.вложения , как пример )2. Рецепты разделить на завтрак,обед , ужин и десерты, закуски.3. Название рецептов в алфавитном порядке.