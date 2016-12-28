Наполнить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок351 просмотр

Коллеги, Добрый вечер! 

Требуется оперативно наполнить спортивный сайт интересными новостями (можно с рерайтом частично). Обязательно ссылки на источник и фотографии. 

И так: 

10-15 новостей. 

20-25 Фотографий

20-25 видео с YOUTUBE

Сайт на Wordpress. Сделать оперативно.

WordPress
8 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редактор для проверки, редактирования, оформления и публикации текстов

    Для сайта предлагающего услуги интернет-маркетинга требуется редактор, в обязанности которого будет входить: писать тз на основе предоставленных ключевых запросов для копирайтеракорректировать после копирайтера текстыоформлять их графически, включая поиск и оформление изображений и видео для текстапубликовать ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент менеджер на редактирование статей

    Добрый день, коллеги! Для 40 страниц уже размещенных на сайте, необходимо:  Прописать корректные title, description, keywords, h1 на основе ключевиковОтформатировать текст, убрать лишние выделения и стилиОценить тошнотность и исправить избыточность если таковая ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внутренняя перелинковка

    $10

    Добрый день. Требуется сделать грамотную внутреннюю перелинковку. Материалов много.  Сайт successfulauto.ru. По порядку открывать каждый материал, из текста ставить по две ссылки на похожие страницы.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Постинг на форумах

    Есть база форумов определенной тематики. Необходим умный постинг в них с вставкой в пост ссылки на мой сайт. Пост не рекламный, а информативный, тоесть не нужно описывать услугу в деталях и т.д. Анкоры должны быть ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Регистрация на форумах

    Работа идеально подойдет для новчиков: Есть большая база форумов. Нужно в каждом из них зарегистрироваться. Мне от исполнителя нужен в результате эксель-файл с полями: Форум/Логин/Пароль/емейл Указывайте в заявке номер скайпа ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить описания к категориями 400 шт копировав Ctrl+C Ctrl+V

    добавить описания к категориями 400 шт копировав Ctrl+C Ctrl+V Изменить одно имя другим при этом. Добавить ключевые слвоа через пробел. Так 400 раз. Прошу ставку за работу Title Description Keywords ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта на Opencart 2.3

    Добрый день! Необходимо полностью скопировать описание товаров со старого сайта на новый, сделанный на Opencart 2.3. Страницы всех товаров уже созданы, в них не хватает лишь описания. Нужно просто открывать созданные товары в админке и ...

    Opencart
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сбор фотографий формата 770*300

    Надо собрать красивые фотографии для 268 городов, чтобы онихарактеризовали город, делали его узнаваемым, рассказывали о его достопримечательностях, лучших панорамных видах. К каждому городу надо собрать по 5 разных фото. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад