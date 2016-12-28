Постинг на форумах

Есть база форумов определенной тематики. Необходим умный постинг в них с вставкой в пост ссылки на мой сайт. Пост не рекламный, а информативный, тоесть не нужно описывать услугу в деталях и т.д. Анкоры должны быть "здесь", "на этом сайте" и т.п.

Можно в 2х вариантах постить - создать 2 профиля и от одного задать вопрос, а от другого ответ с ссылкой

Второй вариант - в существующее обсуждение вставить пост с ссылкой.

На ваш выбор.

Оплата производится по списку форумов через неделю после постинга и в зачет берутся "выжившие" ссылки

Указывайте в заявке цену за 1 форум и скайп.

Заявки без цены и скайпа рассматриваться не будут