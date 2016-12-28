Редактор для проверки, редактирования, оформления и публикации текстов

Для сайта предлагающего услуги интернет-маркетинга требуется редактор, в обязанности которого будет входить:

писать тз на основе предоставленных ключевых запросов для копирайтера

корректировать после копирайтера тексты

оформлять их графически, включая поиск и оформление изображений и видео для текста

публиковать готовые тексты на сайте

найти темы и разделы для написания дополнительных материалов в сфере деятельности компании

Компания занимается комплексным интернет маркетингом и услугами SEO оптимизации и продвижения сайтов клиентов.

На данный момент нужно проверить, отредактировать (по необходимости), оформить и опубликовать 14 материалов (каждый материал от 2500 до 5000 символов) и найти еще 10-15 тем для публикации в блог по теме интернет-маркетинга.

В заявке пожалуйста указывайте наличие опыта в подобных задачах, портфолио (например где вы отредактировали и оформили материал).

А так же стоимость вашей работы - как минимум чтобы было понятно, по какому принципу вести рассчет.