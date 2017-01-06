Контент менеджер для картинок + видео на Wordpress

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки164 просмотра

Требуется КМ подобрать картинки (БЕЗ обработки просто ссылки) и видео-ютуб для 60 статей по тематике: беспроводного оборудования (вай фай и антенны для дома, gps для человека\авто (часы маячки)). Статьи однотипные (требования одни и те же) на Вордпресс.

Оплата по кол-ву символов в статье: 10р за 1000 зн текста (средн. 4-5т. зн на 1 статью), через вебмани, сбер, етхт.

Приоритет кму для постоянного сотрудничества, пожалуйста пишите в личку, оставляйте заявки.

WordPress
8 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Admin2015
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
14 дней
Благодарю за отличное выполнение заказа, Владимир ответственно и качественно выполняет работу, учитывает все требования, дает рекомендации. Буду обращаться еще, рекомендую!
Очень приятное сотрудничество, большое за это спасибо! Понятное и разложенное по полочкам ТЗ, адекватные сроки для выполнения. А самое главное — Анастасия всегда идет на встречу, помогает и дает дельные рекомендации для достижения поставленной цели. Рекомендую ее, как заказчика, всем фрилансерам. Очень жду новых заданий!

Заявки фрилансеров

Admin2015
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад