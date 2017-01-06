Необходимо наполнение и.магазинов различных тематик. Сайты созданы на Joomla3, магазины на virtuemart3. Данные для наполнения имеются в различных видах(что-то берется с оф.сайтов поставщиков, что-то с pdf и xls каталогов, что-то с сайтов ...
Контент менеджер для картинок + видео на Wordpress
Требуется КМ подобрать картинки (БЕЗ обработки просто ссылки) и видео-ютуб для 60 статей по тематике: беспроводного оборудования (вай фай и антенны для дома, gps для человека\авто (часы маячки)). Статьи однотипные (требования одни и те же) на Вордпресс.
Оплата по кол-ву символов в статье: 10р за 1000 зн текста (средн. 4-5т. зн на 1 статью), через вебмани, сбер, етхт.
Приоритет кму для постоянного сотрудничества, пожалуйста пишите в личку, оставляйте заявки.
Выбранный исполнитель
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