Необходимо наполнение и.магазинов различных тематик. Сайты созданы на Joomla3, магазины на virtuemart3. Данные для наполнения имеются в различных видах(что-то берется с оф.сайтов поставщиков, что-то с pdf и xls каталогов, что-то с сайтов ...
Порекомендовать сайт на тематических площадках.
Здравствуйте, Ув. Фрилансеры. Если у вас сейчас много свободного времени и вы ищите простую разовую работу, то у меня есть для вас интересное предложение.
Мне нужен человек, который будет заводить дискуссии на тематических сайтах, форумах и рекомендовать перейти на наш сайт, чтобы ознакомиться с материалом. Тематика сайта: медицина (лечение астмы, бронхита и т.д).
Всего нужно оставить 40 ссылок на тематических ресурсах. Плачу 600 рублей. Присылайте ваши заявки!
Заявки фрилансеров
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