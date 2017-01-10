Порекомендовать сайт на тематических площадках.

Здравствуйте, Ув. Фрилансеры. Если у вас сейчас много свободного времени и вы ищите простую разовую работу, то у меня есть для вас интересное предложение.

Мне нужен человек, который будет заводить дискуссии на тематических сайтах, форумах и рекомендовать перейти на наш сайт, чтобы ознакомиться с материалом. Тематика сайта: медицина (лечение астмы, бронхита и т.д).

Всего нужно оставить 40 ссылок на тематических ресурсах. Плачу 600 рублей. Присылайте ваши заявки!