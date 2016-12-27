Наполнение сайта на Opencart 2.3

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Добрый день! Необходимо полностью скопировать описание товаров со старого сайта на новый, сделанный на Opencart 2.3. Страницы всех товаров уже созданы, в них не хватает лишь описания. Нужно просто открывать созданные товары в админке и вставлять в поле "Описание" текст, скопированный с другого сайта из описания этого же товара. 

Подробности во вложении. 

Просьба в ответе на проект писать конкретную цену и срок выполнения заказа.

Opencart
8 лет назад
Sergion87
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров