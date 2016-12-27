Наполнение сайта на Opencart 2.3

Добрый день! Необходимо полностью скопировать описание товаров со старого сайта на новый, сделанный на Opencart 2.3. Страницы всех товаров уже созданы, в них не хватает лишь описания. Нужно просто открывать созданные товары в админке и вставлять в поле "Описание" текст, скопированный с другого сайта из описания этого же товара.

Подробности во вложении.

Просьба в ответе на проект писать конкретную цену и срок выполнения заказа.