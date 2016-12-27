Добавить описания к категориями 400 шт копировав Ctrl+C Ctrl+V

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Закрыт22 заявки267 просмотров

добавить описания к категориями 400 шт копировав Ctrl+C Ctrl+V

Изменить одно имя другим при этом. Добавить ключевые слвоа через пробел. Так 400 раз. Прошу ставку за работу

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описание для разделов проставить.Все.

8 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров