Регистрация на форумах

Работа идеально подойдет для новчиков:

Есть большая база форумов. Нужно в каждом из них зарегистрироваться. Мне от исполнителя нужен в результате эксель-файл с полями:

Форум/Логин/Пароль/емейл

Указывайте в заявке номер скайпа и цену за 100 форумов.

Заяки без цены и скайпа для связи не рассматриваются