Регистрация на форумах

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Закрыт24 заявки735 просмотров

Работа идеально подойдет для новчиков:

Есть большая база форумов. Нужно в каждом из них зарегистрироваться. Мне от исполнителя нужен в результате эксель-файл с полями:

Форум/Логин/Пароль/емейл

Указывайте в заявке номер скайпа и цену за 100 форумов.

Заяки без цены и скайпа для связи не рассматриваются

8 лет назад
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров