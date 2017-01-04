Наполнение сайта на Dle

Добрый день, коллеги! Для 40 страниц уже размещенных на сайте, необходимо: Прописать корректные title, description, keywords, h1 на основе ключевиковОтформатировать текст, убрать лишние выделения и стилиОценить тошнотность и исправить избыточность если таковая ...