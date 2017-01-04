Есть 3 сайта и порядка 300 статей на каждый. Тексты в ворде. Необходимо перенести в джумлу, подобрать и обработать картинки. Выберу нескольких исполнителей. Требования: знание джумла, знание html, постоянная связь
Наполнение сайта на Dle
Нужно наполнить сайт- программы для компьютера на движке DLE , ( написать discription+краткое описание из 1 предложения + 3 картинки( 1 маленькая 120*120px , 2 большие( ширина от 800 до 1400px, вес до 200 кб) прописать урл страницы ,)
1 страница - 12 руб
Заявки фрилансеров
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