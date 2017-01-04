Наполнение сайта на Dle

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок244 просмотра

Нужно наполнить сайт- программы для компьютера на движке DLE , ( написать discription+краткое описание из 1 предложения  + 3 картинки( 1 маленькая 120*120px , 2 большие( ширина от 800 до 1400px, вес до 200 кб)  прописать урл страницы ,) 

1 страница - 12 руб

DLE
8 лет назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров