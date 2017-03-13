наполнить сайт, сделать отчет – опыт работы бухгалтером, можно не большой. только бухгалтерские услуги просьба не предлагать. опыт сдачи отчетности ООО знание интернета умение собирать информацию в интернете сообщите ...
Требуется наполнить сайты
Коллеги, Добрый вечер!
Требуется оперативно наполнить сайты:
1. 3 Интернет-магазина (название, описание, фото) + пару страниц в догонку
2. 1 Инфо-портал (новости, фото, видео)
Очень бы хотелось оперативного выполнения работы и профессионализма.
Спасибо.
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