Требуется ручная обработка текста (html\css) + вычитка текстов.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок301 просмотр

• Проверить текст (text,advergo,grammatika);

• Вставить блоки анкорной внутренней перелинковки;

• Произвести разметку html Текста -вручную (1 статья - 1 word документ);

• Согласно ТЗ внести правки в стили ссылок, произвести стилевое изменение абзацев (межстрочный интервал, отступы, жирность и т.д. через style="");

• Рассортировать отформатированные стили по рубрикам (рубрики и название статей перешлю назначенному исполнителю)

Сделать СРОЧНО (доплачу за срочность), объем 50 статей

Называйте сроки и стоимость

CSSHTML
8 лет назад
rappix
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
8 лет назад
$90
7 дней
Александр просто отличный исполнитель. К выполнению подошел очень тщательно, после завершения работы нет никаких вопросов. Сделано все, как нужно было. Понял ТЗ с первого раза и выполнил работу на порядок раньше срока. Рекомендую его как ответственного и пунктуального исполнителя!
Спасибо Александру за оригинальный проект, интересно было выполнять. Оплата в срок, решение возникающих вопросов решалось практически сразу. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
8 лет назад

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