Требуется ручная обработка текста (html\css) + вычитка текстов.

Александр просто отличный исполнитель. К выполнению подошел очень тщательно, после завершения работы нет никаких вопросов. Сделано все, как нужно было. Понял ТЗ с первого раза и выполнил работу на порядок раньше срока. Рекомендую его как ответственного и пунктуального исполнителя!