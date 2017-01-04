Размещение и оформление контента на сайте

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Закрыт11 заявок239 просмотров

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от Вас необходим поиск картинок и размещение готового контента на сайте

с элементами привлекающими читающую публику

с знаками внимания

- важно

- прочитать перед покупкой

- итд всякие вплюшки которые задержат потенциального покупателя

прошу предложения сопровождать ценой

заранее спасибо

8 лет назад
kgorizont
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров