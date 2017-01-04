Заполнить 65 карточек на opencart-е

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Закрыт17 заявок236 просмотров

Материал весь предоставляется: каталог в PDF + некоторые картинки отдельно.

Заполнить около 63-66 карточек товаров.

Текстовое описание. 0-2 раза включая список.

Фото в среднем 2-4 (вырезать из PDF)

таблица в среднем ~ 2х60  полей

Карточки без цен, без атрибутов, без фильтров.

CMS - opencart. Срок 2 дня. Начать сегодня. Оплата 2-этапная на карту, киви.

БЕЗ ЦЕНЫ - ОТКЛОНЯЮ

Opencart
8 лет назад
the_M
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров