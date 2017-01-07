Перенести контент с сайта на шаблоне джумла 2.5. на шаблон джумлы 3.5.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок140 просмотров

Нужно перенести действующий сайт ganoderm.ru на другой шаблон джумлы 3.5. Шаблоны предоставлю. Все модули для сайта так же.

Joomla
8 лет назад
guest_14837919588328
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров