Нужно наполнить сайт- программы для компьютера на движке DLE , ( написать discription+краткое описание из 1 предложения + 3 картинки( 1 маленькая 120*120px , 2 большие( ширина от 800 до 1400px, вес до 200 кб) ...
Перенести контент с сайта на шаблоне джумла 2.5. на шаблон джумлы 3.5.
Нужно перенести действующий сайт ganoderm.ru на другой шаблон джумлы 3.5. Шаблоны предоставлю. Все модули для сайта так же.
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