Наполнение и развитие автомобильного форума

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт126 заявок1636 просмотров

Требуется сотрудник на постоянную работу по ведению автомобильного форума.

Обязанности:

- Ежедневная публикация околоавтомобильного контента (подобрать интересный контент, опубликовать)

- Общение с пользователям

- Мотивировать пользователей на написание постов и комментариев

- Проведение конкурсов

Задача: раскачать пользователей форума, поддерживать, модерировать,  наполнять

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Кандидатам указать опыт работы, опыт взаимодействия с техникой (автомобили, предпочитаемые марки), возможный график работы и зарплатные ожидания

Написание постов
8 лет назад
Papka
47 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров