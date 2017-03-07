Наполнить сайт рецептов

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Завершен14 заявок356 просмотров

Имеется сайт рецептов. Тематика узкая: блюда и прочие готовки по сырной теме, в первую очередь интересует твердый сыр. Нарезки, супы, салаты, запеканки, мясо с сыром и т.д.

Источником рецепта могут послужить как свободные к размещению рецепты, кулинарные книги и т.д.

Необходимо грамотно рассортировать рецепты, желательно найти варианты с дотошным требованием по сорту сыра.

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Oksinik
Ксения 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Доволен сотрудничеством с Ксенией. Быстрое аккуратное наполнение.
Очень приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Oksinik
Ксения 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад