Нужен человек для поиска картинок к статьям и последующей публикации статей в Wordpress. Обязательно: - Опыт работы в Photoshop для изменения размеров, сохранения "для web", уникализации картинок, если нужно. - ...
Наполнить сайт рецептов
Имеется сайт рецептов. Тематика узкая: блюда и прочие готовки по сырной теме, в первую очередь интересует твердый сыр. Нарезки, супы, салаты, запеканки, мясо с сыром и т.д.
Источником рецепта могут послужить как свободные к размещению рецепты, кулинарные книги и т.д.
Необходимо грамотно рассортировать рецепты, желательно найти варианты с дотошным требованием по сорту сыра.
Выбранный исполнитель
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