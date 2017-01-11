Вставить фото в интерьер

Для размещения в соц сетях нужны вкусные картинки с изображением продукта в интерьере (красивые элементы, декор, блокнот а5 с таким же изображением и т.д). Продукт - коробка белая BaNiBox. Есть реальные фото, но они вряд ли помогут( прилагаются), лучше в фотошопе сложить. Размер коробки 295*320*105 мм, коробка открывается как книжка. Макет изображения на крышке, фронтальный есть. Подбор фото - на ваше усмотрение согласно легенде. Кол-во ожидаемых фото - 5шт. Бюджет 400грн.

Приятные мелочи хранят наши воспоминания и хорошие впечатления. Это частичка нашей жизни, застывшая в виде билета на концерт, на который мы ходили с любимым, в виде горсти каштанов, собранных во время свадебного путешествия в Париже или первое признание в любви написанное на оторванном клочке бумаги. Это наш маленький мир воспоминаний под картонной крышкой, который дарит тебе BaNiBox. Собери свои сбывшиеся мечты вместе и пусть их объединенная энергия притягивает к себе новые свершения, путешествия и события. А в коробочке памяти всегда найдется место для еще одного посадочного талона от билета в Венецию, положительного теста на беременность или для открытки, которую твой малыш сделает своими руками к Дню Матери. Береги мечты. Храни воспоминания. Не забывай то, что однажды сделало тебя счастливее!